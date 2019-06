UFFICIALE: Swansea, Steve Cooper è il nuovo allenatore

Attraverso i propri canali ufficiali, lo Swansea ha annunciato che Steve Cooper è il nuovo allenatore del club gallese. Il 39enne ha firmato un contratto triennale con la squadra che giocherà in Championship nella prossima stagione. Cooper lascia la sua posizione come allenatore della nazionale inglese Under-17, vincitrice della Coppa del Mondo.

🗣️ “We are excited and delighted with the appointment. He is highly regarded as one of the best young coaches in the country."

Chairman, Trevor Birch gives his thoughts on our new boss

— Swansea City AFC (@SwansOfficial) 13 giugno 2019