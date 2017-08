UFFICIALE: Swansea, torna Wilfred Bony dal Manchester City

Dopo la cessione di Llorente al Tottenham, lo Swansea ha ufficializzato il ritorno di Wilfred Bony. Dopo le esperienze al Manchester City e allo Stoke City, dunque ritorno a casa per l'attaccante.

THANK YOU TO THE FANS OF @ManCity & @stokecity YOUR SUPPORT HAS HELPED ME THE LAST FEW YEARS. EXCITED TO BE BACK HOME WITH @SwansOfficial 💪 pic.twitter.com/xItO0WVIX4

— Wilfried Bony (@wilfriedbony) 31 agosto 2017