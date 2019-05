UFFICIALE: Tagliafico si toglie dal mercato. Il terzino resta all'Ajax

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'Ajax blinda Nicolas Tagliafico, e lo fa in modo singolare. Il terzino argentino, cercato da molti grandi club, ha annunciato sul sito ufficiale del club che farà parte della squadra ajacide anche nella prossima stagione. Tagliafico ha un contratto in scadenza a giugno 2022; non c'è un prolungamento, dunque, ma solo una dichiarazione d'amore: il classe 1992 non si muoverà da Amsterdam nel 2019-20.