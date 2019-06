© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Takashi Usami torna in Giappone. L'attaccante nipponico, in prestito al Fortuna Düsseldorf nell'ultima stagione ma di proprietà dell'Augsburg, è stato ceduto al Gamba Osaka. Il classe '92 torna così nel club in cui è cresciuto calcisticamente, prima di tentare l'esperienza in Germania. Transitato anche per il Bayern Monaco nell'annata 2011-12, Usami nell'ultima stagione ha collezionato appena una rete in Bundesliga in 19 apparizioni.