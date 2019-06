Joan Jordán Moreno è il terzo acquisto del Siviglia, dopo Munas Dabbur e Diego Carlos. Il centrocampista ex Eibar è arrivato a Siviglia stamattina per le visite mediche e la firma sul contratto che lo legherà agli andalusi fino al 2023. Nato a Regencós 24 anni fa, Jordán gioca prevalentemente come centrocampista, anche se è stato spesso schierato in un ruolo più offensivo.