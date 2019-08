© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

John Bostock, centrocampista classe '92 di Trinidad e Tobago torna in Inghilterra, sei anni dopo dal momento in cui lasciò il Tottenham - squadra in cui ha fatto la trafila giovanile - ed iniziò un girovagare tra Belgio, Turchia e Francia. Adesso se ne va anche dalla Ligue 1, anche se a titolo temporaneo: ufficializzato il prestito dal Tolosa ai cadetti inglesi del Nottingham Forest per la prossima stagione.