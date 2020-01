© foto di Federico De Luca

La sconfitta ai trentaduesimi di finale di Coupe de France contro il modesto Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (Championnat National 2) è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso: Antoine Kombouaré non è più l'allenatore del Tolosa. Il tecnico francese, dopo questa figuraccia storica e attualmente ultimo in classifica di Ligue 1 con soli 12 punti in 19 partite, sarà sostituito temporaneamente da Denis Zanko, finora Direttore Tecnico del Centre du Formation del club. Questo l'annuncio: