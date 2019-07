UFFICIALE: Tolosa, Mubele in prestito con diritto di riscatto all'Astana

© foto di Andrea Losapio

Il Tolosa ha salutato, anche se per adesso solamente a titolo temporaneo, il proprio attaccante Firmin Mubele. Come annunciato tramite i canali ufficiali del club francese, la punta congolese classe '94 si è trasferita in prestito, con diritto di riscatto, all'Astana, squadra della capitale del Kazakistan. Ecco il tweet della società transalpina tramite il suo profilo social.