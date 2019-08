UFFICIALE: Tolosa, preso Wesley Said dal Digione

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuovo acquisto, annunciato mediante i propri canali ufficiali di comunicazione, per il Tolosa. I bianco-viola di Ligue 1 hanno infatti reso noto l'ingaggio di Wesley Said, esterno d'attacco di 24 anni che arriva dal Digione, altra squadra del massimo campionato transalpino. Per acquisirlo si ritiene che i bianco-viola abbiano versato 8 milioni di euro. Al calciatore contratto per le prossime quattro stagioni.