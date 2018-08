UFFICIALE: Torino, Niang in prestito con diritto di riscatto al Rennes

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alla fine M'Baye Niang non farà parte della rosa del Torino per questa stagione. L'attaccante franco-senegalese è stato infatti ceduto a titolo temporaneo in Francia, al Rennes. A comunicare la buona conclusione dell'affare è stata la società transalpina, che nel comunicato ufficiale rende noto di aver prelevato l'attaccante ex Milan in prestito con diritto di riscatto. Ecco il tweet dell'account ufficiale dello Stade Rennais che rende nota la fine delle trattative: