UFFICIALE: Tottenham, Alderweireld ha rinnovato fino a giugno 2023

Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il Tottenham ha reso noto il rinnovo del contratto di Toby Alderweireld. Il difensore belga ha sottoscritto un nuovo accordo valido fino a giugno 2023.

✍️ We are delighted to announce that @AlderweireldTob has signed a new contract with the Club until 2023.

#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) December 20, 2019