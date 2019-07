Ben Davies e Harry Winks rinnovano con il Tottenham. I due giocatori hanno prolungato il loro accordo con la società londinese fino al 2024. Il gallese è arrivato dallo Swansea nel luglio 2014 e ha collezionato ben 168 presenze. Il 23enne inglese ha invece vestito la maglia degli spurs in 102 occasioni.

We are delighted to announce that @Ben_Davies33 and @HarryWinks have both signed new contracts with the Club until 2024!

📱 ⬇️ Full story on the Spurs Official app. #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 luglio 2019