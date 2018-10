UFFICIALE: Tottenham, blindato il giovane portiere Alfie Whiteman

Rinnovo fino al 2020 per il giovane portiere del Tottenham Alfie Whiteman. L'inglese classe '98 è già nel giro della prima squadra degli Spurs, che ha deciso quindi di confermargli la fiducia per gli anni venturi. Questo l'annuncio ufficiale:

📰 ✍️ We are delighted to announce that young goalkeeper Alfie Whiteman has signed a new contract with the Club, which will run until 2020. pic.twitter.com/TivMwn2lXR

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 8 ottobre 2018