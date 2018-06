UFFICIALE: Tottenham, blindato Kane: rinnovo fino al 2024

16.49 - Tra pochi istanti, Perin dovrebbe uscire dal J Medical. Poi, l'ufficialità da parte del club bianconero. 16.39 - Alessio Filippi, preparatore dei portieri della Juventus, è arrivato al J Medical. Per lui il ben ritrovato a Mattia Perin. Manca ora solo l'ufficialità. 15.00...

LIVE TMW - Perin-day in casa Juve: a breve l'uscita dal J Medical

Harry Kane ed il Tottenham, avanti insieme. Attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, gli Spurs hanno annunciato il rinnovo della punta inglese. L'Uragano ha siglato un nuovo contratto che lo legherà al Tottenham per altri 6 anni, fino al 2024.

