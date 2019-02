Il Tottenham ha ufficializzato la cessione in prestito di Anthony Georgiou, centrocampista cipriota di 21 anni, fino alla fine della stagione al Levante.

🇪🇸 @_Ant_Georgiou has joined @LevanteUD on loan for the remainder of the season.

Good luck, Anthony! pic.twitter.com/HKNs4uZw2u

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 31 gennaio 2019