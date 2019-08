© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Colpo all'ultimo per il Tottenham, che si è assicurato le prestazioni di Ryan Sessegnon. Classe 2000, esterno mancino paragonato in Patria a Bale, il laterale arriva dal Fulham e ha firmato con gli Spurs un contratto valido per ben sei stagioni. Nell'ambito della stessa operazione, al Fulham dal Tottenham va invece Josh Onomah, centrocampista classe '97.