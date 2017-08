UFFICIALE: Tottenham, dal Southampton ecco il portiere Gazzaniga

Il Tottenham ha annunciato la firma del portiere Paulo Gazzaniga dal Southampton. L'argentino, classe 1992, ha firmato un contratto fino al 2022.

We are delighted to announce the signing of Paulo Gazzaniga from Southampton. #WelcomePaulo pic.twitter.com/HShMXKNGdu

