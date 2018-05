UFFICIALE: Tottenham, Davinson Sanchez rinnova fino al 2024

Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato il rinnovo del difensore colombiano Davinson Sanchez, che ha firmato il nuovo accordo fino al 2024. Arrivato nell'estate scorsa, ha disputato 43 partite in questa stagione.

✍️ We are delighted to announce that @daosanchez26 has signed a new contract with the Club, which will run until 2024. 🙌#COYS pic.twitter.com/LeEhM9B9S1

