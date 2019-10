UFFICIALE: Tottenham, dopo l'infortunio di Lloris torna in rosa Vorm

Il Tottenham ha annunciato il ritorno di Michel Vorm con un contratto fino al termine della stagione, dopo il grave infortunio di Lloris nell'ultima partita di Premier. L'esperto portiere aveva interrotto la carriera con gli Spurs al termine del contratto in estate ma con l'infortunio del francese è stato tempestivamente richiamato per aggiungersi agli altri portieri già a disposizione di Pochettino.

Welcome back, @Vorm_Official!

The experienced goalkeeper has signed a contract with the Club until the end of the season. #THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 14, 2019