Anthony Georgiou lascia nuovamente il Tottenham con la formula del prestito e stavolta va a fare esperienza all'Ipswich Town. Il laterale mancino classe 1997, nazionale cipriota, ha firmato fino a gennaio col club di League One. Questo l'annuncio:

✍️ Town have completed the signing of Cyprus international Anthony Georgiou on-loan from Tottenham Hotspur until January.

