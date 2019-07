UFFICIALE: Tottenham, il centrocampista Amos ceduto in prestito al QPR

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Per Luke Amos, centrocampista classe 1997 di proprietà del Tottenham, la prossima stagione sarà da trascorrere a giocare in prestito altrove. In particolare nel QPR, società di Championship - seconda serie inglese - che lo ha acquisito a titolo temporaneo per la prossima stagione. Ecco il tweet con il quale gli Spurs hanno reso pubblica la notizia.