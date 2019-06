Attraverso i propri canali ufficiali, il Tottenham ha annunciato il rinnovo del contratto di George Marsh. Il mediano, classe 1998, ha firmato con gli Spurs fino al 2021.

✍️ George Marsh has signed a new contract with the Club, which will run until 2021.#THFC ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 11 giugno 2019