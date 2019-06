Il Tottenham ha confermato la partenza di Michel Vorm dopo la scadenza del proprio contratto. Il portiere, 35 anni, è arrivato agli Spurs dallo Swansea nel 2014, collezionando 47 presenze in tutte le competizioni. "L'olandese - si legge nel comunicato del club - ha dimostrato in questi anni di essere stato un prezioso membro della rosa, sia dentro che fuori dal campo".



The Club can confirm the departure of @Vorm_Official following the conclusion of his contract.

We would like to thank Michel and wish him every success in the future. #COYS ⚪️ #THFC

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 7 giugno 2019