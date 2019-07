UFFICIALE: Tottenham, preso il talento Clarke. Resta in prestito al Leeds

Jack Clarke è un nuovo giocatore del Tottenham. L'esterno d'attacco classe 2000 è stato acquistato a titolo definitivo dagli Spurs, firmando un contratto fino al 2023, ma resterà in prestito per una stagione alla sua vecchia squadra, il Leeds United. Questo l'annuncio ufficiale:

✍️ We are delighted to announce the signing of Jack Clarke from Leeds United.



He has agreed a contract with the Club until 2023 and will return to the Championship side on loan for the 2019/20 season.

#WelcomeJack ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 2 luglio 2019