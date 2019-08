UFFICIALE: Tottenham, rinnova Lucas Moura. Blindato fino al 2024

Lucas Moura ha rinnovato col Tottenham. L'attaccante brasiliano, tra i grandi protagonisti della passata stagione, è stato blindato dagli Spurs fino a giugno 2024. Questo il video-annuncio del club londinese:

✍️ We are delighted to announce that @LucasMoura7 has signed a new contract with the Club until 2024. #THFC ⚪️ #COYS https://t.co/UGx0C3A0IZ

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 9, 2019