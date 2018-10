UFFICIALE: Tottenham, rinnovo fino al giugno 2024 per Dele Alli

© foto di Imago/Image Sport

Dopo la sconfitta contro il Manchester City di ieri, il Tottenham si consola con il rinnovo per sei stagioni di uno dei simboli della squadra di Pochettino, il prodigio Dele Alli. Per il centrocampista questa è quarta stagione a Londra dopo l'arrivo nel 2015 dal MK Dons e i numeri sono già impressionanti: 48 gol in 153 sfide ufficiali, oltre alla conquista di numerosi premi individuali e della Nazionale inglese.