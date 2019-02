UFFICIALE: Tremoulinas annuncia il suo ritiro dal calcio giocato

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Benoit Tremoulinas ha dato ufficialmente l'addio al calcio giocato. L'ex giocatore del Siviglia, senza contratto dalla fine della stagione 2016-2017, lo ha confermato attraverso una nota: "Ho provato a dare tutto per rientrare - ha detto il calciatore che negli scorsi mesi si è allenato con il Bordeaux - ma dopo tre interventi al ginocchio effettuati in due anni e mezzo, le mie condizioni fisiche non mi consentono di andare avanti".