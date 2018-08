UFFICIALE: Troyes, preso Tavares: torna in patria dieci anni dopo

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Torna in Francia dopo dieci anni il difensore Yohan Tavares. Il terzino classe '88, dotato di doppio passaporto franco-portoghese, aveva lasciato nel 2008 le giovanili del Le Mans per iniziare l'avventura in terra lusitana, nel Beira-Mar. Dopo un girovagare che l'ha visto transitare anche in Italia, nel Chievo, anche solamente per una ventina di giorni scarsa, torna nel suo paese natale: il Troyes ne ha infatti annunciato l'ingaggio dall'APOEL Nicosia, club di Cipro. Curiosità: anche in questa circostanza, peraltro, era stato appena rilevato da un'altra squadra, in questo caso il Vitoria Guimaraes. Tavares ha firmato un contratto biennale con il club di Ligue 1.