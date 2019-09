© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Volkan Demirel appende i guantoni al chiodo. L'ex portiere della nazionale turca lascia a 37 anni ed entra a far parte dello staff tecnico del Fenerbahçe, club col quale ha il record di presenze in competizioni UEFA. Per lui 63 presenze con la Turchia con la quale ha raggiunto le semifinali di Euro 2008.