UFFICIALE: UD Ibiza, il nuovo tecnico è l'ex Siviglia Palop

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Da vecchio simbolo del Valencia e del Siviglia a nuovo tecnico dell'UD Ibiza. Questo il percorso dell'ex portiere Andrés Palop, 44enne che ha giocato in Andalusia dal 2005 al 2013 conquistando due Coppa UEFA (2005-06 e 2006-07) dopo averla vinta nel 2004 col Valencia. Campione d'Europa nel 2008 con la nazionale spagnola, Palop è stato nominato ufficialmente nuovo tecnico della formazione in cui milita Marco Borriello, impegnata nella terza divisione spagnola. L'UD Ibiza ha allontanato in mattinata il tecnico Antonio Méndez, ora riparte con Palop dopo aver conquistato appena quattro punti nelle prime cinque giornate di campionato.