© foto di Imago/Image Sport

Dopo l'acquisto di Neven Subotic arrivato nelle scorse ore, l'Union Berlino, squadra neo-promossa in Bundesliga (per la prima volta nella sua storia, ndr) rinforza il proprio reparto arretrato con un altro tassello: il centrale Marvin Friedrich, classe '95 che aveva già giocato nella società capitolina negli ultimi sei mesi della passata stagione. Questa volta è stato acquistato a titolo definitivo, sempre dall'Augsburg: per lui contratto fino al 30 giugno 2022.