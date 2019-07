Attraverso i propri canali ufficiali, l'Union Berlino ha annunciato l'arrivo in prestito dal Magdeburgo dell'esterno offensivo Marius Bulter. Il giocatore, classe 1993, aveva appena rinnovato fino al 2022 e resterĂ nella capitale tedesca per una sola stagione.

👉 Marius Bülter has joined Union Berlin from @1_FCM on loan until the end of the season. #fcunionhttps://t.co/Oagrt6fSyu

