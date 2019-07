Ottimo innesto per la matricola Union Berlino. Il club della capitale ha ufficializzato l'ingaggio dell'esperto difensore Neven Subotic. Il classe 1988 era svincolato dopo l'esperienza con il Saint-Etienne.

👉 1. FC Union Berlin have acquired the services of vastly-experienced central defender Neven Subotic.#fcunionhttps://t.co/Im9ZfEanG0

