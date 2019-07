© foto di Image Sport

L'Union Berlino si appresta a vivere la sua prima stagione in Bundesliga, ed in questi giorni il piccolo club della capitale tedesca si sta dimostrando molto attivo sul mercato. Tanti acquisti, l'ultimo dei quali è l'esperto centrocampista Christian Gentner. Per il poliedrico mediano classe '85, retrocesso in Zweite Bundesliga al termine della passata stagione con lo Stoccarda, contratto di un anno, fino al prossimo 30 giugno.