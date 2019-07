© foto di Alterphotos/Image Sport

Alejandro Blanco Sanchez, meglio noto come Alex Blanco nel mondo del calcio spagnolo, giocherà in forza nel Real Saragozza (seconda divisione spagnola) nel corso della prossima stagione. Lo ha annunciato il club aragonese con una nota ufficiale in cui fa sapere di avere trovato l'accordo economico con il Valencia per l'arrivo in prestito del classe '98. Ecco l'annuncio dato sui social.