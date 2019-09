UFFICIALE: Valencia, altro ribaltone. Rescissione col ds Longoria

© foto di Marco Conterio

"Il Valencia CF ha raggiunto un accordo con il direttore sportivo Pablo Longoria per la risoluzione del suo contratto. Il club desidera ringraziare il suo lavoro e la sua dedizione per la crescita del club". Con questo scarno comunicato, il club spagnolo ha annunciato l'addio con Longoria, ex responsabile dello scouting della Juventus: Peter Lim miete una nuova vittima, dopo l'esonero di Marcelino.