UFFICIALE: Valencia, esonerato Marcelino dal ruolo di allenatore

Arriva l'ufficialità del nuovo tecnico del Valencia. Con una nota il club spagnolo ha comunicato la l'esonero di Marcelino dalla guida della prima squadra. Marcelino saluta il Valencia dopo due anni.

Questo il testo del comunicato della società spagnola: "Il Valencia ha comunicato questo mercoledì, a Marcelino García Toral, che non sarà più lui l'allenatore della prima squadra. il club vuole ringraziarlo per il lavoro svolto e la dedizione messa durante la tappa nella nostra identità, e augurargli i migliori successi per il futuro".