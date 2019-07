© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nacho Gil lascia il Valencia e si appresta ad una nuova avventura in seconda serie spagnola. L'esterno sinistro di centrocampo, classe 1995, ha lasciato a costo zero i Murcielagos ed è stato annunciato come nuovo calciatore del Ponferrandina, con cui ha firmato un contratto di durata annuale, fino al prossimo 30 giugno. Ecco l'annuncio ufficiale pubblicato sui social.