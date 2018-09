Nacho Gil (23) lascia il Valencia, anche se il mercato è terminato da dieci giorni. Il club spagnolo, attraverso il proprio sito ufficiale, ha annunciato che l'attaccante esterno si lega all'Elche in attesa del trasferimento che sarà effettivo durante il mercato estivo. Nacho Gil, tuttavia, inizierà ad allenarsi col club della seconda divisione spagnola in attesa di poter giocare in gare ufficiali a partire del prossimo giugno.