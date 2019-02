Jorge Saenz sarà un nuovo calciatore del Valencia. I pipistrelli hanno annunciato sui propri canali ufficiali di aver chiuso un accordo col Tenerife per l'acquisto, effettivo dal prossimo 1° luglio, del difensore classe '96. Nazionale Under 21 spagnolo, il centrale vanta finora tre gol e 24 presenze in questa stagione.

Comunicado oficial I Jorge Sáenz ⤵️https://t.co/LK6YJeinGM — Valencia CF 🦇💯 (@valenciacf) 25 febbraio 2019