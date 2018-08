UFFICIALE: Valencia, preso Ricardo Campos dalla Juventus

© foto di Alterphotos/Image Sport

Ricardo Campos (18) si trasferisce in Spagna. L'attaccante portoghese, arrivato alla Juventus nel 2016 direttamente dal Benfica, passa in prestito per un anno al Valencia, dove presumibilmente giocherà nella formazione del Mestalla.

Dopo una prima stagione molto positiva con l'under 17 bianconera, con la media di un goal ogni due partite, Campos ha faticato moltissimo a trovare spazio con la Primavera di Dal Canto, racimolando appena quattro presenze in campionato. Da qui la scelta di andare a trovare spazio fuori dai confini italiani.