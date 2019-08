Il Valencia ha ceduto a titolo definitivo il centrocampista centrale classe '98 Fran Villalba al Birmingham, club che milita in Championship. Il giocatore ha firmato per i prossimi tre anni.

✍️ Blues are delighted to announce the signing of @franvillalba10 from @valenciacf on a three-year contract

🇪🇸 Bienvenido Fran!

Full details 👉 https://t.co/a58yo7No5Z #BCFC pic.twitter.com/r2KrVSxQjD

