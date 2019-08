UFFICIALE: Valladolid, addio in prestito. Marcos Andrè è del Mirandes

Ufficiale un'uscita dalla rosa del Valladolid, compagine che sta affrontando la Liga da neo-promossa. La squadra guidata da Ronaldo in presidenza ha infatti reso noto di aver ceduto al Mirandes in prestito per la prossima stagione Marcos Andre, 22enne interprete polivalente delle zolle offensive. La prossima annata per lui sarà dunque in seconda serie spagnola.