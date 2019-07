Appena rientrato all'Everton dalla stagione trascorsa in prestito alla Real Sociedad, l'attaccante spagnolo Sandro Ramirez si è già accasato altrove, ancora a titolo temporaneo. Il prossimo campionato giocherà ancora una volta nella Liga: ne ha annunciato l'acquisto in prestito fino al prossimo 30 giugno la Real Sociedad. Ecco l'annuncio ufficiale, dato tramite il profilo Twitter ufficiale della società spagnola.

✍🏻💜 Agreement with @Everton for the loan of Sandro until the end of the season. Welcome! 😊#pucela #RVFichajes pic.twitter.com/bRtOC5hYS1

— Real Valladolid CF EN (@realvalladolidE) 2 luglio 2019