UFFICIALE: Valladolid, il portiere Caro per una stagione al Ponferradina

Con l'arrivo del giovane Lunin dal Real Madrid, i portieri in casa Valladolid sono troppi, e per qualcuno è servito cambiare aria. Come nel caso di Jose Antonio Caro: l'estremo difensore di 25 anni, rientrato dal periodo in prestito all'Albacete è stato infatti ceduto a titolo temporaneo al Ponferradina, squadra che milita a sua volta invece in seconda serie spagnola. Di seguito il tweet con il quale è stato ufficializzato l'affare.