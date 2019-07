© foto di Alterphotos/Image Sport

Dopo aver acquistato qualche giorno fa il figlio d'arte Luca Zidane dal Real Madrid, il Racing Santander (compagine di seconda serie spagnola) continua a pescare in Liga per costruire la squadra della prossima stagione. Arrivato infatti dal Real Valladolid, in prestito per la prossima stagione, il terzino sinistro Moises Delgado, classe '94 che in carriera ha giocato anche nella squadra B del Barcellona. Ecco l'annuncio dato sui social dal club acquirente.