UFFICIALE: Van der Vaart si ritira a 35 anni: "Ora voglio essere felice"

© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Rafael van der Vaart si ritira. Colpa di un problema alla gamba sinistra che non vuole proprio dargli tregua, come confermato dallo stesso centrocampista classe '83 ai microfoni del De Telegraaf: "Sono venuto all'Esbjerg per giocare, non per fare riabilitazione. Devo smettere, voglio essere felice. Mi sarebbe piaciuto diventare un grande vecchio del calcio, ma non mi sarà possibile. Ho giocato e vinto con i club e con la Nazionale. Ho potuto affrontare grandi campioni e scendere in campo negli stadi più belli. Non avrei mai sognato tanto. Non posso fare altro che ringraziare il calcio per tutti gli anni che mi ha concesso, ma anche e soprattutto tutti i calciatori, lo staff e i tifosi delle squadre in cui ho giocato. Dall’Amsterdam Arena, al Volksparkstadion, a White Hart Lane fino al Santiago Bernabéu. Ho solo un grandissimo rispetto. E sono stati momenti bellissimi". L'olandese aveva firmato un contratto annuale con l'Esbjerg lo scorso agosto.