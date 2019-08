UFFICIALE: Vanaken ha rinnovato con il Club Brugge. Niente Ajax

© foto di Dimitri Conti

Sembra proprio che, qualora Donny van de Beek debba lasciare Amsterdam in direzione Madrid (lo vuole il Real Madrid), l'Ajax sia costretto a guardare altrove per una sua eventuale sostituzione, e non sul profilo di Hans Vanaken. In Olanda, ma soprattutto in Belgio, era stato fatto il nome del centrocampista 26enne in forza al Club Brugge, club in cui pare invece che sia destinato a rimanere ancora per un po', dato che nelle scorse ore è stato annunciato il suo rinnovo con i nero-azzurri di Jupiler League fino al 2024. Ecco l'annuncio dato via social dalla società belga.