Dopo quello di Raul Albiol annunciato intorno all'ora di pranzo, il Villarreal non sembra voler fermarsi, tanto da aver messo a segno il secondo innesto della giornata. La squadra in maglia gialla ha infatti comunicato di aver preso Ruben Pena, terzino destro che arriva dall'Eibar e che ha firmato un contratto per le prossime cinque stagioni. Di seguito il tweet che ufficializza l'arrivo del classe '91.