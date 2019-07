UFFICIALE: Villarreal, il centrocampista Chuca ceduto al Wisla Cracovia

© foto di Alterphotos/Image Sport

Avventura nel campionato polacco per Victor Moya Martinez, centrocampista spagnolo classe '97 meglio noto come Chuca nel mondo del calcio. Conclusa l'esperienza nel Villarreal per lui: è stato infatti ceduto a titolo definitivo al Wisla Cracovia, con cui ha firmato un contratto per le prossime tre stagioni. Il club di Ekstraklasa l'ha così presentato mediante i suoi canali social.